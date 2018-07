Bürgerbus fährt jetzt nachmittags länger

Die Flyer zu dem System liegen im Rathaus und in einigen Kressbronner Geschäften aus. Zudem gibt es alle Infos auch unter

Hier kann man sich auch, wie per Bodo-App oder unter Telefon 0751 / 361 41 52, zu den Fahrten anmelden. Ein Einzelfahrschein kostet 1,50 Euro. Die Fahrzeiten des Rufbusses: Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr. Weitere Infos gibt’s beim nächsten Bürgerbusstammtisch am Montag (nicht wie gewohnt am Donnerstag), 23. Juli, um 19 Uhr im Sportrestaurant in der Maicher Straße, unter Telefon 0176 / 47 35 12 28 oder online unter