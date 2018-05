Bürger können neue Bücherei begutachten

Bundesweit veranstalten die Gemeinden am Samstag, 5. Mai, einen „Tag der Städtebauförderung“ und präsentieren die verschiedensten Baumaßnahmen, für die sie eine Förderung erhalten haben. Auch Kressbronn ist mit dabei und lädt anlässlich dieses Aktionstags von 10 bis 12 Uhr ein, die Baustelle der künftigen Bibliothek in der Hemigkofener Straße zu besichtigen.

Andres Wenzler, Technischer Leiter des Amtes für Gemeindeentwicklung und Bauwesen, wird durch die Baustelle führen und Fragen beantworten. Der Verwaltung ist es laut einer Pressemitteilung wichtig, die Bürger über die aktuellen Vorhaben zu informieren und sie am Gemeindegeschehen zu beteiligen.

Das Gebäude der neuen Gemeindebücherei mit Mehrzweckraum und „Bibliothek für Schlaflose“ soll im Herbst bezogen werden. Durch eingetretene Terminverzögerungen seitens der Handwerker ist die Baustelle derzeit zwar zwei Monate im Verzug, doch die Einweihung ist nach wie vor für den 1. Oktober geplant. Derzeit werde „das Haus beheizbar gemacht. Die Fassaden sind dann dicht und die Heizung installiert“, teilt Karin Wiech, Pressesprecherin der Gemeinde, auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung mit. Der Estrich sei verbaut und trockne ist diesen Tagen. Im Anschluss könne dann mit den Ausbaugewerken - wie Wandvertäfelungen oder Regalsysteme - begonnen werden. In der vergangenen Gemeinderatssitzung hatten die Räte das Gewerk Außenanlage vergeben, sodass im ersten Schritt eine Lehrrohrverbindung zwischen Rathaus und Bücherei hergestellt werde.

Wie berichtet werden sich der Mehrzweckraum sowie die „Bibliothek für Schlaflose“ im Erdgeschoss befinden, während die Gemeindebücherei im Ersten Stock und der Galerie einzieht. Die Zugänge erfolgen jeweils über eine Treppe sowie barrierefrei über einen Aufzug. Im Zuge des Neubaus der Gemeindebücherei werden künftig alle Medien mit einem RFID-Chip ausgestattet sein. Dies ermöglicht den Nutzern, dass sie die Medien, die sie ausleihen möchten, selbst registrieren können und nicht mehr an der Theke warten müssen. Lediglich die Rückgabe der ausgeliehenen Medien erfolgt noch über die Mitarbeiter.

„Bibliothek für Schlaflose“

In der neuen Bücherei wird es auch einen Medienschrank geben, die sogenannte „Bibliothek für Schlaflose“. Dort können Bücher und sonstige Medien, die bei der Bücherei dementsprechend auf den Medienschrank reserviert wurden, außerhalb der Öffnungszeiten die ganze Nacht abgeholt werden. Gleichzeitig können dort in einem gesonderten Fach auch ausgeliehene Medien zurückgegeben werden. Durch diesen Service sind die Kressbronner künftig nicht mehr zwingend an die Öffnungszeiten der Bibliothek gebunden und können sich Tag und Nacht mit spannendem, ernstem oder auch amüsantem Lesestoff versorgen. Die rund 15 000 Medien wurden bereits in den Osterferien mit einem RFID-Chip versehen.