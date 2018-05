Bücherflohmarkt auf Rathausplatz

Einen großen Büchereiflohmarkt gibt es am Freitag, 1. Juni, auf dem Rathausplatz in Kressbronn. Der Umzug in das neue Gebäude in der Hemigkofener Straße steht kurz bevor, deshalb hat das Team der Gemeindebücherei den Bestand gründlich durchforstet und einiges an Medien aussortiert, heißt es in der Vorschau.

Wie in den vergangenen Jahren findet zusammen mit dem Bauernmarkt, am Freitag, 1. Juni, von 15 bis 18 Uhr, der Büchereiflohmarkt mit einem großen Angebot an Kinder- und Jugendbüchern, Krimis, Romanen, Hör- und , Sachbüchern statt. Der Büchereiflohmarkt findet bei jedem Wetter statt. Während des Flohmarkts können keine Medien entliehen werden, wie die Bücherei mitteilt.