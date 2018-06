Bücherei startet in den Jahresendspurt

Für die Gemeindebücherei geht es langsam in den Jahresendspurt. Das Büchereiteam um Leiterin Beatrice Laubsch begeistert das ganze Jahr über ihre Lesefans mit verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen. Mit im Boot ist die Gemeindebücherei zum Beispiel auch wieder bei den Kriminächten, die vom 13. September bis zum 9. Oktober in der Seegemeinde stattfinden. Zwar ist für dieses Mal keine Lesung direkt in der Bücherei geplant, aber gemeinsam mit dem Kulturbüro und der Lesb@r stecken alle tief in den Vorbereitungen.

Die Bücherei direkt neben dem Kressbronner Rathaus besitzt derzeit rund 19 000 Medien für alle Altersstufen: Sach- und Lesebücher, Bildbände, Bilderbücher, Heimatkundliches und Reiseführer, Gedichte und Bastelanleitungen, Krimis und Schmöker, Weltliteratur und regionale Autoren. Über Fernleihe können auch nicht vorhandene Titel bestellt werden. „Der Bestand wird laufend aktualisiert“, sagt Beatrice Laubsch. Darüberhinaus führt die Bücherei an die 26 Zeitschriften, CDs für Kinder und Jugendliche, Hörbücher für Erwachsene, DVDs, Klassik-CDs, WII-Konsolenspiele, Tip-toi Brettspiele und -Bücher, CD-Rom-Lernprogramme sowie ein großes Sortiment an Brettspielen.

Während mit den Kriminächten natürlich Gruselbegeisterte angesprochen werden sollen, stehen bei den Fredericktagen, die im Oktober beginnen, die Schüler im Fokus. Am Mittwoch, 23. Oktober, liest die Kinderbuchautorin Tanja Stewner für die Drittklässler in der Bücherei. „Tanja Stewner hat die Bücher Liliane Susewind geschrieben und ist eine sehr beliebte Autorin“, weiß die Bücherfachfrau. Am 7. Oktober spielt die Württembergische Landesbühne aus Esslingen (WLB) das Theaterstück „Emil und die Detektive“, zu dem die Zweitklässler eingeladen sind.

Am Montag, 21. Oktober, und Dienstag, 22. Oktober, findet zur gleichzeitigen Ausstellung die Veranstaltung „Richard Wagner mit jungen Ohren neu entdecken“ für insgesamt vier verschiedene Schulklassen der vierten Stufe statt. „Diese Ausstellung ist in der Bücherei aufgebaut. Es ist eine Wanderausstellung zum 200. Geburtstag des berühmten Komponisten und gibt einen Überblick über das Werk Richard Wagners, zeigt die bekanntesten Opern und wirft einen Blick auf die Person Wagners“, erläutert Beatrice Laubsch. Rund 60 Bücher und CDs, eine Büste, Kunstdrucke und Porträts sind vom 15. Oktober bis 7. November zu den Öffnungszeiten der Bücherei zu besichtigen.

Apropos Öffnungszeiten: Die ändern sich nach den Sommerferien natürlich auch – passend zum Herbstwetter: Ab 9. September ist das Büchereiteam wieder wie üblich zu folgenden Zeiten da: Dienstag-, Mittwoch- und Freitagnachmittag von 15 bis 18 Uhr, Dienstagvormittag von 10 bis 12 Uhr und Donnerstagvormittag von 8.30 bis 12.30 Uhr.