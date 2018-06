Bücherei: Sigrid Kögler schlägt neues Kapitel auf

Ein neues Amt, aber kein neues Gesicht: Sigrid Kögler ist seit Juni die neue Leiterin der Kressbronner Bücherei, nachdem ihre Vorgängerin, Jessica Grobelnik, zurück in ihre Heimat Reutlingen gegangen ist. „Ich habe mir zwar viele Gedanken gemacht, aber nicht lange abwägen müssen, nachdem der Bürgermeister mich gefragt hat“, sagt Sigrid Kögler mit einem Schmunzeln. Und das, obwohl keine leichte Einstiegsaufgabe vor der Kressbronnerin liegt: der Umzug der Bibliothek in die Hemigkofenerstraße.

„Es hat sich einfach gut angefühlt“, blickt Sigrid Kögler auf den Tag zurück, als sie von Bürgermeister Daniel Enzensperger gefragt wurde, ob sie sich die Nachfolge von Jessica Grobelnik zutraue. Diese zog es in die Bibliothek in Reutlingen. „Ich lese gerne und habe total gerne mit Menschen zu tun“, so Sigrid Kögler und lacht. Keine Frage – sie freut sich auf ihre neuen Aufgaben. Schon als Kind war sie Stammkundin in der Bücherei in ihrer Heimat Illertissen, bevor sie schließlich vor 15 Jahren eine Stellenausschreibung für die Kressbronner Bücherei entdeckte – und schnell klar war: „Das mache ich. Ich war ohnehin eine sehr gute Kundin.“ Denn Lesen ist Sigrid Köglers großes Hobby: „Querbeet“, lautet ihre Antwort auf die Frage, was denn ihre Lieblingsbücher seien. Gute Krimis, gute Romane, es darf aber zwischendurch auch gerne etwas Philosophisches sein: „Derzeit lese ich ,Zeit der Zauberer’.“

Bis auf die vergangenen zwei Jahre hat die Kressbronnerin, die viele auch aus der Kulturgemeinschaft kennen, unter der Leitung von Beatrice Laubsch gearbeitet. Auch, wenn die Zusammenarbeit mit Jessica Grobelnik sehr gut war und großen Spaß gemacht hat – es waren die Jahre mit Beatrice Laubsch, die Sigrid Kögler geprägt haben: „Das war eine ganz tolle Zeit, in der ich viel gelernt habe – auch, weil Frau Laubsch uns erstmals Verantwortung übergeben hat und jeder seinen eigenen Bereich betreuen konnte. Außerdem ist Frau Laubsch mein großes Vorbild“, sagt Kögler.

Großer Berg voller Arbeit

Nach deren Abschied übernahm Jessica Grobelnik die Leitung – und damit auch das große Projekt des Bücherei-Umbaus in der Hemigkofener Straße. Zwar steht inzwischen das Konzept, die Bauarbeiten sollen bis zum 1. Oktober abgeschlossen sein (dann ist Eröffnung geplant) – doch es bleibt nach wie vor ein großer Berg voller Arbeit zu bewältigen. „Ich muss Umzug, Kisten und Zeitkonzept organisieren. Aber ich habe ein tolles Team – zusammen schaffen wir das“, ist Sigrid Kögler überzeugt. Denn auch die langjährigen Mitarbeiterinnen Daniela Kling und Ilona Schmid stehen ihr tatkräftig zur Seite – und das nicht nur, bis alle neuen Aufgabenbereiche „sitzen“.

So kann der Betrieb bis zum Umzug ganz normal weiterlaufen. Im Januar wurde ganz kritisch jedes Buch ausgemistet, das seit drei Jahren nicht mehr ausgeliehen wurde – und damit ordentlich Platz geschafft. Derweil stehen die Neuheiten aber dennoch weiter wie gewohnt in den Regalen – und das soll auch während der Umzugszeit so bleiben. „Ich freue mich darauf, selbst gestalten und entscheiden zu können. Dabei werden wir weiterhin viel im Team bereden, denn mir ist wichtig, dass sich jeder einbringt“, blickt Sigrid Kögler zuversichtlich auf die nächsten Monate.