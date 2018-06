Bäuerliches Leben in Mali

Einen Vortrag von Hildegard Stengel zum Thema „Bäuerliches Leben der Dogons in Mali“ bietet der Verein zur Erhaltung der Hofanlage Milz am Freitag, 22. Juni, um 19.30 Uhr auf der Hofanlage Milz in Kressbronn-Retterschen an.

Ondogou in Mali, Westafrika, eine ländliche Gemeinde der Volksgruppe der Dogons: Das hört sich weit weg an, unbekannt, vielleicht auch exotisch. Die Volksgruppe der Dogons wanderte etwa im 14.Jahrhundert in das Gebiet der Hombori-Berge im Osten Malis ein und besiedelte das Gebiet der ursprünglich dort lebenden Tellem. Wenn man heute die Bauern auf ihren Feldern arbeiten sieht, hat man den Eindruck, dass sich seit damals nicht viel verändert hat.

Alljährlich werfen die vom Verein zur Erhaltung der Hofanlage Milz organisierten Vorträge sachkundiger Referenten informative Blicke auf die bäuerliche Geschichte und Kultur der Region. Es ist dem Verein darüber hinaus auch ein Anliegen, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken. Vorträge über das gegenwärtige bäuerliche Leben in der einen Welt rücken Länder und Orte in den Mittelpunkt, wo engagierte Menschen aus Kressbronn mit Projekten Hilfe leisten. Bei freiem Eintritt werden mit den Vortragsspenden diese Projekte dann unterstützt. Passend zum 40-jährigen Partnerschaftsjubiläum mit Maîche geht es nun um Mali. Seit vielen Jahren engagiert sich die Parkrealschule gemeinsam mit Maîche in Schulprojekten für Schüler in Ondogou. Die Referentin Hildegard Stengel war Lehrerin an der Parkrealschule und wirkte in diesen Schulprojekten mit. Mehrfach reiste sie nach Ondogou und konnte dort ganz unmittelbar die Lebensverhältnisse der Menschen kennenlernen.

Illustriert mit Bildern aus Ondogou und Umgebung gibt der Vortrag basierend auf persönlichen Erfahrungen und Kenntnissen Einblick in das bäuerliche Leben ohne fließend Wasser und Strom im östlichen Mali.