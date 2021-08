Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro ist bei einer Kollision zweier Autos am Montagmorgen in der Betzhofer Halde entstanden. Eine 38-jährige Suzuki-Fahrerin war in Richtung Betznau unterwegs und stieß in einer unübersichtlichen Linkskurve mit einer entgegenkommenden Mercedes-Fahrerin zusammen.