An der Kreuzung Am Dorfbach/Sebastianweg in Kressbronn hat eine 38-jährige Autofahrerin am Freitag kurz vor 15 Uhr die Vorfahrt einer 58-jährigen Radfahrerin missachtet. Es kam laut Polizeibericht zur Kollision. Die Radfaherin stürzte und zog sich wohl mehrere Brüche zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.