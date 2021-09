Autofahrerin missachtet Vorfahrt

Leichte Verletzungen hat sich eine 52-jährige Rollerfahrerin zugezogen, als sie am Mittwoch gegen 14 Uhr in der Argenstraße von einem Pkw erfasst wurde. Die 19-jährige Unfallverursacherin war mit ihrem Toyota auf dem Riedweg unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Argenstraße einfahren. Dabei übersah sie die vorfahrtsberechtigte Zweiradlenkerin. Infolge der Kollision stürzte die 52-Jährige zu Boden und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Toyota entstand rund 200 Euro, am Motorroller etwa 1500 Euro Sachschaden.