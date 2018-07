Auto prallt gegen Leitplanke

In der Bodanstraße in Kressbronn ist es am Sonntag gegen 14.15 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Schaden in Höhe von mehr als 18 000 Euro entstanden ist. Ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer ist laut Polizeibericht in einer Linkskurve vermutlich infolge Unachtsamkeit rechts von der Straße abgekommen und gegen die dortige Leitplanke geprallt. Das Fahrzeug wurde beim Aufprall auf die Leitplanke gehoben, weswegen zur Bergung des Autos nicht nur ein Abschleppunternehmen, sondern auch die Feuerwehr tätig werden musste.