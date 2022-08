Auto kommt von der Straße ab

Ein 25-jähriger Mann hat am Sonntag gegen 4.15 Uhr in der Ernst-Lehmann-Straße in Kressbronn einen Unfall verursacht. Laut Polizeibericht war der Mann betrunken. Der Autofahrer kam in einem Kurvenbereich mit seinem Renault rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Steinmauer. Eine Atemalkoholmessung ergab bei dem 25-Jährigen einen Wert von rund 2,6 Promille, sodass er die Beamten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben musste. Die Polizisten behielten seinen Führerschein ein und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.