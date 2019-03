Ausstellung: „Wie ein Stück von mir“

„Wie ein Stück von mir“ ist die gegenwärtige Ausstellung in der Lände überschrieben. Ihr Untertitel „Figur und Selbstdarstellung im Werk von Bernhard Spahn“ lässt ahnen, dass dessen Malerei um den Menschen kreist: Spahns künstlerisches Anliegen thematisierte die Bedrohung und Gefährdung der menschlichen Existenz, Vereinsamung und Verletzlichkeit, Trauer, Hilflosigkeit und Schmerz.

Fühlen und Denken Spahns fanden laut einer Pressemitteilung des Arbeitskreises Kunst ihren bildnerischen Ausdruck in einer Körpersprache, die in ihrem expressiven Gestus von einer beeindruckenden Konsequenz und Tiefe geprägt ist und gleichermaßen unzeitgemäß wie zeitlos erscheint. Bernhard Spahns meist gedeckte, erdige Farbpalette, die sein gesamtes Oeuvre bestimmt, schrieb er seiner münsterländischen Herkunft zu. Den Prozess des Malens an sich sah der Maler in der sich selbst verpflichtend fühlenden Notwendigkeit, Gesehenes und Empfundenes in seiner Sprache mitzuteilen.

Der eng in der Region verwurzelte Bernhard Spahn war ein kreativer Grenzgänger, der sich zeitlebens jeglicher zeitgeistigen Strömung wie auch dem trendigen Kunstbetrieb verweigert hat.