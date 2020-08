Ausstellung erinnert an ehemalige Werft

Die Geschichte der Bodan-Werft ist eine ganz besondere und prägende für Kressbronn. Der Gemeinde war es daher besonders wichtig, auch nach dem Umbau der Werft an diese Geschichte zu erinnern. Dies soll mit einer Ausstellung auf dem Bodan-Areal geschehen.

Die Ausstellungsbereiche werden dafür Sorge tragen, dass dieses insgesamt bedeutsame Kapitel der Industriegeschichte gewürdigt wird, teilt die Gemeinde mit. Die Ausstellung soll auch dazu beitragen, das frühere Werftgelände als öffentlichen Ort aufzuwerten. Sie ist Teil der Nachnutzung des Geländes, sodass die Gäste dort ein kulturelles, gastronomisches und auch historisches Angebot haben.

Ein historischer Rundgang wird künftig über die Werft-Geschichte informieren. Hierzu wurden auf dem gesamten früheren Werftgelände Stelen verteilt, auf denen Infotafeln angebracht sind. Diese thematisieren die Geschichte der Werft und den Schiffbau am Bodensee. Sie führen Besucher in einem historischen Rundgang über das Werftgelände und zu den ehemaligen Werfthallen. Im Pavillon am Gemeindehafen werden besondere Ereignisse und Fakten aus der Werft-Geschichte im Detail dargestellt. Im Bereich Montage-Süd wird ausführlich auf Ausstellungstafeln aufgezeigt, wie in der Werft ein Schiff entstand und wie sich der Schiffsbau im Verlauf der Geschichte technisch entwickelt hat. Die gesamte Ausstellung wird durch die Seite www.bodan-areal.de unterstützt, die die Werftgeschichte multimedial darstellt und neben Text, zahlreichen historischen Fotos und Dokumenten auch Tonaufnahmen von Zeitzeugen bereitstellt. Für internationale Besucher ist die Seite auch auf Englisch verfügbar.