Außergewöhnliches Schuljahr zu Ende

Die Abschlussklassen des Bildungszentrum Parkschule Kressbronn wurden am letzten Donnerstag in der Kressbronner Festhalle mit zwei Feiern verabschiedet, die ganz im Zeichen gegenseitiger Wertschätzung standen.

Herr Schneider-Struben, der Schulleiter des Bildungszentrums, begrüßte zunächst die Anwesenden, und bedankte sich für Unterstützung und das Engagement. Am Beispiel Andy Warhols, der seinerzeit die Kunstszene revolutionierte, zeigte Herr Schneider-Struben den insgesamt 101 Absolventen, welchen Eindruck sie bei ihm hinterlassen hatten, und verglich sie mit Kunstwerken: originell, facettenreich und farbenfroh.

Auch Frau Bohner, die Elternbeiratsvorsitzende, beglückwünschte die Schülerinnen und Schüler und gab ihnen kluge Ratschläge mit auf den Weg. Die Schülersprecherinnen Flora Nickel, Leonie Heine und Andrea Corkula dankten in ihren Reden all denen, die die Schülerinnen und Schüler in den vergangenen sechs Jahren begleitet hatten. Leonie verglich die Abschlussklassen mit Pusteblumen, die in der Schule gewachsen seien und nun gestärkt davonfliegen können.

Hinter den Zehntklässlerinnen und Zehntklässlern liegen fast zwei Schuljahre voller Herausforderungen: Vorbereitung auf eine neue Abschlussprüfung, zwei Lockdowns, in denen sie all das nicht machen durften, was Jugendliche in diesem Alter gerne machen, Onlineunterricht, Homeschooling, Video-Konferenzen. Dann kam Wechselunterricht, Präsenzunterricht in halben Klassen, in ganzen Klassen, mit Maske, ohne Maske, ständig neue Stundenpläne. Die letzten Monate waren für alle ein Intensivkurs in Flexibilität, Kreativität, Selbstständigkeit, Durchhaltevermögen und Selbstmotivation.