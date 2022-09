Aufräumen am Bodensee

Der Verein „Let’s Do It! Germany e. V.“ organisiert in Deutschland den „World Cleanup Day“. Dieser weltweite zivilgesellschaftliche Aktionstag findet jährlich am dritten Samstag im September statt. In diesem Jahr am Samstag, 17. September. „Mit Cleanups (Aufräumaktionen) möchten wir auf die Müllblindheit der Menschen aufmerksam machen und Bewusstsein für einen nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen schaffen“, sagt der Initiator des World Cleanup Day in Deutschland, Holger Holland in einer Pressemitteilung und ergänzt: „Die Vermüllung der Erde durch Plastikmüll ist eines der größten Probleme weltweit. Das Thema geht uns alle an.“ Mikroplastik findet sich selbst am Boden der pazifischen Tiefseegräben, das langlebige Plastik tötet jährlich Millionen von Tieren, und selbst im menschlichen Körper finden sich inzwischen Mikroplastik-Reste.

Wer am World Cleanup Day mitmachen und auch in Kressbronn Müll sammeln möchte, kann sich in der Tourist-Information, Nonnenbacher Weg 30, Müllzange und Müllbeutel holen.