Auf den Spuren von Margaretha, Bartholomäus und den Anderen

Geschichtskundige Mitglieder des Vereins zur Erhaltung der Hofanlage Milz haben sich in Abwandlung des bundesweiten Schwerpunktthemas „Kulturspur – ein Fall für den Denkmalschutz“ für den Tag des Denkmals am Sonntag, 11. September, auf Spurensuche gemacht. Sie zeigen ihre Entdeckungen in einer speziell für diesen Tag erarbeiteten Präsentation.

Aufgespürt und in den Mittelpunkt gerückt werden die Schicksale der Bewohnerinnen und Bewohner des Hofes in den vergangenen Jahrhunderten. Die Akteure haben oft schwer lesbare Kirchenbucheinträge in verständliche Sprache übertragen und durch weitere Schrift- und Bildquellen zur Hofgeschichte ergänzt. Bei ihrer Suche konnten sie Interessantes darüber zu Tage fördern, wie Margaretha und Bartholomäus die Krisenjahre nach dem 30-jährigen Krieg, Johannes und Theresia die Zeitenwende um 1800, Franz Joseph und Renata die Blütezeit als Schultheißenhof ab 1854, Johannes und Franziska den landwirtschaftlichen Strukturwandel ab 1870, Theresia, Georg und Josef das kriegsgebeutelte 20. Jahrhundert erlebten. So werden Einblicke in den Lebensalltag der Menschen und in die Zusammenhänge von Bau- und Familiengeschichte dieses Kulturdenkmals von besonderer Bedeutung vermittelt.

Weitere Angebote an diesem Tag sind kostenlose Führungen durch die Wohnräume um 11, 12, 13, 14, und 15 Uhr statt, die Nebengebäude sind frei zugänglich. Im Backhaus wird auf traditionelle Weise Brot gebacken. Im Nur-Dach-Pavillon ist die Ausstellung „Wieder Belebt!“ zu sehen. Um 16 Uhr gibt der Kressbronner Seniorenchor ein Konzert. Für Bewirtung sorgt der Wald- und Naturkindergartenverein und der Verein zur Erhaltung der Hofanlage Milz.

Es empfiehlt sich, die Veranstaltung mit einem Spaziergang, per Fahrrad oder mit dem Bus der Linie 220 zu besuchen. Dieser fährt an diesem 11. September letztmals.