Auch Max & Moritz jetzt mit Ladesäule

Andreas Ehrle (rechts), Betriebsleiter im Kressbronner Restaurant Max & Moritz, und Winfried Bremer, Vertriebsleiter im Regionalwerk Bodensee, haben eine neue Ladesäule auf dem Restaurant-Parkplatz eingeweiht. Ab sofort können an den beiden Ladepunkten der Ladesäule E-Autos aufgeladen werden. Der Zugang ist per App oder RFID-Ladekarten möglich, heißt es in einer Pressemitteilung des Regionalwerks Bodensee GmbH & Co. KG. Über 100 Roaming-Ladestromanbieter sind zugelassen. Das #regionalwerk_bodensee bietet dort eine Kilowattstunde Ladestrom per eCharge App-Zugang für 30 Cent an. Foto: