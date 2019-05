Auch in Kressbronn sind Grüne die Gewinner, CDU und SPD liegen vor der AfD

Die Grünen sind bei der Europawahl in Kressbronn die klaren Gewinner: Wie auch in anderen Gemeinden und Städten des Bodenseekreises legten sie in der Seegemeinde um 10,7 Prozentpunkte auf 23,96 Prozent zu (2014: 13,2 Prozent). Die Wahlbeteiligung war wie andernorts hoch: 69,3 Prozent der Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab (2014: 58,5 Prozent)

Die beiden großen Volksparteien hingegen haben Stimmen eingebüßt. Die CDU sackte um 8,3 Prozentpunkte auf 36,7 Prozent ab (2014: 45 Prozent), die SPD halbierte ihr Ergebnis mit 11,7 Prozent fast (2014: 22,6 Prozent). Teile dieser Stimmen landeten nicht nur bei den Grünen. Die AfD ist mit 7,74 Prozent der Stimmen (2014: 4,9 Prozent) viertstärkste Partei geworden. Mehr als verdoppelt hat die FDP ihr Ergebnis mit 6,54 Prozent (2014: 3,2 Prozent).