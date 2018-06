Auch in Kressbronn beginnt die Schule wieder

Auch an den Kressbronner Schulen sind die Sommerferien bald zu Ende. Es beginnt ein neues Schuljahr und damit wieder ein Jahr mit viel Neuem und Spannendem.

Nonnenbachschule: Schüler der Klassen 2 bis 4: Montag, 10. September, 8 Uhr: Ökumenischer Schülergottesdienst in der katholischen Kirche. Unterrichtsbeginn: 8.30 Uhr, Unterrichtsende: 11.50 Uhr. In der ersten Unterrichtswoche findet kein Nachmittagsunterricht statt, wie die Schule mitteilt.

Schüler der Klassen 1 (Schulanfänger): Donnerstag, 13.September, 9.30 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst in der katholischen Kirche; anschließend (etwa. 10.30 Uhr) Einschulungsfeier in der Aula der Nonnenbachschule. Die Eltern sind eingeladen, am ersten Schultag ihrer Kinder teilzunehmen.

Bildungszentrum Parkschule, Grundschule:

Schüler der Klassen 2 bis 4, einschließlich Förderschule: Montag, 10. September, 8 Uhr: Ökumenischer Schülergottesdienst in der katholischen Kirche. Unterrichtsbeginn: 8.30 Uhr, Unterrichtsende: 11.50 Uhr.

Schüler der Klassen 1 (Schulanfänger): Donnerstag, 13. September, 9.30 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst in der katholischen Kirche; anschließend (etwa 10.30 Uhr) Einschulungsfeier im Bildungszentrum Parkschule. Die Eltern sind eingeladen, am ersten Schultag ihrer Kinder teilzunehmen.

Werkrealschule und Realschule: Schüler der Klassen 6 bis 10: Montag, 10. September, Unterrichtsbeginn 8.25 Uhr, Unterrichtsende: 11.50 Uhr. Ab Dienstag ist Unterricht nach dem neuen Stundenplan. In der ersten Unterrichtswoche findet kein Nachmittagsunterricht statt.

Schüler der neuen Klassen 5: Dienstag, 11.September, Unterrichtsbeginn 9 Uhr, Unterrichtsende: 11.50 Uhr. In der ersten Schulwoche ist täglich Unterricht von 8.25 bis 11.50 Uhr.