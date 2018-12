Asylbewerber: Kressbronn erfüllt Quote auch 2019

Kämmerer Matthias Käppeler hat in der Sitzung des Gemeinderats mitgeteilt, dass Kressbronn die Quote für die Anschlussunterbringung in diesem und dem kommenden Jahr gut erfüllt. Grund sei vor allem der Bau der Anschlussunterkunft in der Hauptstraße (die Schwäbische Zeitung berichtete). Derzeit decke man auch noch einen kleinen Teil von Asylbewerbern aus Langenargen ab, weil dort die Anschlussunterbringung noch nicht fertiggestellt sei. Wenn diese allerdings im kommenden Jahr ihre Türen öffne, würden die Langenargener Flüchtlinge dorthin umziehen und Kressbronn könne mit den freiwerdenden Plätzen seine Quote für 2019 erfüllen.