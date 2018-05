Argental und Tettnang spielen zu Hause

Für die Seevereine ist die Saison in der Fußball-Bezirksliga fast schon gelaufen. Während Kressbronn (42 Punkte) und Argental (39) weder mit dem Auf- noch mit dem Abstieg etwas zu tun haben, muss sich Meckenbeuren (33) noch strecken, um nicht weiter nach hinten zu rutschen. Tettnang (21) hat dagegen nur theoretische Chancen auf den Klassenerhalt.

Die SG Argental erwartet am Sonntag Isny. Es ist die Partie Vierter gegen Fünfter. Die Mannschaft von Trainer Philipp Meißner geht leicht favorisiert in die Partie, wobei der FC Isny eine sehr unangenehme Mannschaft ist. Auch der TSV Tettnang spielt zu Hause, ist aber gegen den Sechsten Unterzeil-Reichenhofen krasser Außenseiter. Der SV Kressbronn kann in der Partie beim SV Seibranz mit einem Siege den dritten Platz festigen. Zu mehr reicht es nicht mehr. Aufpassen muss der TSV Meckenbeuren, der beim SV Maierhöfen-Grünenbach antritt. Nach dem Sieg des SV gegen Spitzenreiter Kißlegg dürfte das Team sehr motiviert sein, nachzulegen.