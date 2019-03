Argental und Kressbronn bündeln die Handballkräfte

Was unter Handballfreunden in der Region längst als offenes Geheimnis galt, ist nun offiziell gemacht worden. Denn die Damenteams der SG Argental und des TV Kressbronn fusionieren zur neuen Hallenrunde 2019/20, weil beiden Mannschaften in manchen Altersklassen der Unterbau fehlt.

„Es hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass alle Anwesenden ein gemeinsames Ziel haben“, gibt Corina Günthör, seit März 2018 Abteilungsleiterin der SGA-Handballerinnen, ihre Eindrücke aus einem ersten gemeinsamen Treffen wieder. „Wir wollen genügend Mitglieder haben, um einen erfolgreichen Handball spielen und unterrichten zu können. Dabei darf der Spaß natürlich nicht zu kurz kommen. Aus dieser gemeinsamen Zielsetzung ist eine Idee entstanden und im Laufe der vergangenen zwölf Monate ein konkreter Plan geworden.“ Das heißt, dass alle Aktiven der „Seesterne“ aus Kressbronn – die bisher bei der HSG Langenargen-Tettnang zu Hause waren – sowie deren Nachwuchsteams ab der D-Jugend, die unter den Namen JSG Bodensee angetreten waren, zur SGA wechseln.

Drei aktive Mannschaften in der neuen Saison

Stand heute bedeutet dies, dass die SG Argental in der neuen Saison drei aktive Mannschaften in der Kreisliga, der Bezirksklasse und der Landesliga melden wird sowie alle Junioren-Jahrgänge, inklusive einer A-Jugend, (wieder) bedienen kann. Um sich schon einmal besser kennenzulernen, haben beide Vereine für ihre aktiven Spielerinnen ein gemeinsames Training organisiert, in dem es darum ging, sich bei einem Mixed-Turnier schon einmal aufeinander einzustimmen. „Die Stimmung war sehr gut und alle hatten jede Menge Spaß. Jetzt kann ich es kaum erwarten und freue mich riesig auf unsere gemeinsame Zeit. Die Kressbronner Mädels heiße ich herzlich willkommen bei der SG Argental“, sagte Corina Günthör bei diesem speziellen Training.

Der offizielle Startschuss als ein Verein erfolgt zu den Jugend-Qualifikationsspielen im April, während die Aktiven dann im Juni als SG Argental die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit aufnehmen. Und das auch mit einer neuen Trainerin, zumindest für einige Mädels. Denn während die „Seesterne“ aus Kressbronn auch im SGA-Trikot von Stefanie Raaf betreut werden, haben deren neue Mitspielerinnen im Stammverein nach Uwe Bittenbinder, den es zum TV Weingarten zieht, eine neue Übungsleiterin. Doch bevor es soweit ist, haben sowohl die „Seesterne“ als auch die SGA noch Rundenspiele zu bestreiten.