Architektenwettbewerb im Bachtobel ist entschieden

Das Architekturbüro Frank Heinz aus Waldkirch hat sich im Wettbewerbsverfahren um den Neubau eines Wohnhauses mit Gewerbeeinheit im neuen Baugebiet Bachtobel durchgesetzt. „Herzlichen Glückwunsch an Frank Heinz und sein Team. Unser Dank gilt aber auch den GMS Architekten für ihre Teilnahme am Verfahren“, sagt Bürgermeister Daniel Enzensperger.

Die Gemeinde Kressbronn entwickelt zwischen der Tettnanger und der Friedrichshafener Straße ein neues Baugebiet. Neben Gemeinbedarfsnutzungen wie einem Kinder- und Familienzentrum, einem Ärztehaus sowie einem Feuerwehrhaus, steht vor allem die Schaffung von Wohnraum im Fokus der Gemeinde. Insgesamt 24 Bauplätze will die Gemeinde für den Bau von privaten Reihenhäusern zur Verfügung stellen.

Mehrere Mietwohnungsprojekte

In Zusammenarbeit mit der Sparkasse Bodensee sollen darüber hinaus bis zu 80 Mietwohnungen in verschiedenen Größen- und Preisklassen, einschließlich gefördertem Wohnungsbau, entstehen. Über dem Kinder- und Familienzentrum plant die Gemeinde, selbst Mietwohnungen zu bauen. Neben dieser Einrichtung ist zudem der Bau eines Mehrfamilienwohnhauses am Bachtobelplatz geplant.

Das soll im Erdgeschoss eine Gewerbeeinheit zur Platzbelebung erhalten. In der Gewerbeeinheit kann eine Bäckerei, ein Café oder auch eine andere gewerbliche bzw. gastronomische Einrichtung untergebracht werden.

Letzte Entscheidung gefallen

Und für diese Planung war der Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Die Preisgerichtssitzung zur Begutachtung und Bewertung der eingereichten Arbeiten fand am 7. Juli im Sitzungssaal des Rathauses statt. Das Preisgericht bestand aus 15 Mitgliedern – Architekten, Stadtplaner, der Bürgermeister und Vertreter des Gemeinderates. Das Verfahren endete mit der Vergabe von zwei 2. Preisen. Diese gingen an Frank Heinz aus Waldkirch und die GMS Architekten aus Isny. Da beide Entwürfe noch Optimierungsbedarf hatten und kein endgültiger Sieger gekürt wurde, erhielten die Architekturbüros Zeit zur Überarbeitung ihrer Pläne.

Diese konnten sie nun im Rahmen des Vergabeverfahrens dem Preisgericht am 10. November vorstellen. Nach Begutachtung und Diskussion setzte sich dabei der Entwurf von Architekt Frank Heinz durch und erhielt den Zuschlag.