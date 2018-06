Architekt favorisiert haltbare Hölzer

Über die Möglichkeiten der Gestaltung des geplanten Uferwegs am Bodanareal haben sich am Mittwoch die Gemeinderäte samt Bürgermeister informiert. Architekt Afshin Arabzadeh erläuterte anschaulich die Varianten, die unter Berücksichtigung verschiedener Materialen denkbar wären. Bilder und Zeichnungen zeigten auf, wie der Uferweg im Detail verläuft und brachten Ausführungsdetails nahe. Für Brücken, Stege, Geländer oder auch Sitzmöglichkeiten entlang des Weges wären lautArabzadeh Materialien aus Holz denkbar, da die nicht nur optisch den Bereich bereichern würden, sondern auch das Gefühl der Wahrnehmung in Bezug aufs gesamte Ufer hervorheben. „Über die Weise, welche Materialien wir letztlich verwenden und welche Modelle wir bei den Brückenübergängen und Sitzgelegenheiten einsetzen, müssen wir gemeinsam beraten. Wir Planer denken aber, dass der Einsatz von haltbaren Hölzern oder auch eine Mischung mit anderen Stoffen am geeignetsten wären“, soArabzadeh. Verläuft alles planmäßig, dann könnte die Maßnahme, die je nach Ausführung inklusive Sanierung der Ufermauern mit rund zwei Millionen Euro veranschlagt wird, im Herbst 2016 beginnen und nach zwölf Monaten abgeschlossen sein. (ah)