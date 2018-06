Anwohner am Uferweg atmen auf

Gastwirte, Anwohner und Spaziergänger können aufatmen: Die Sperrung des Kressbronner Uferweges auf Höhe der Baustelle ist seit vergangener Woche aufgehoben. Seit dem Frühjahr war der Weg wegen der Baustelle des neuen Hotels gesperrt worden (die SZ berichtete). „Das war eine touristische Katastrophe für die Landestelle und den Seegarten“, findet Cordula Oelfken, Hafenmeisterin der Landestelle und Pächterin des Kiosk „Damen Dalben“ am Anleger.

Für Gemeinde und Baufirma zählt jedoch vor allem eins: Die Sicherheit aller Beteiligten. Sie habe während der Bauzeit „entschieden Vorrang“, wie Hauptamtsleiter Andreas Wagner von der Gemeinde auf Anfrage der SZ mitteilt. Bevor jemand zu Schaden käme, musste der Weg nun länger als geplant gesperrt werden.

Doch nicht nur die fehlende Durchfahrt, auch der Baustellenlärm habe laut Aussage der Betreiber von Seegarten, der Pension Rosenhof und Damen Dalben dem Sommertourismus geschadet. Die Arbeiten hätten täglich um sieben Uhr begonnen, worunter vor allem die Feriengäste anliegender Ferienwohnungen und Pensionen gelitten hätten. „Es sind alle Gästehäuser voll. Morgens um Viertel vor sieben treffen sich Lastwagen und Betonmischer in der Kurve am Rosenhof und beginnen mit den Arbeiten. Dann sind alle Gäste wach. Man hätte doch wenigstens versuchen können, den Betrieb samstags erst um neun zu starten“, berichtet Oelfken.

Ein weiteres Problem habe sich in der Organisation der Sperrung gezeigt. Der Weg zur Schiffsanlegestelle sei nicht neu ausgeschildert, die Sperrung des Weges nicht markiert worden, sodass Gäste ihre Schiffsverbindungen verpasst hätten, wie Oelfken beobachtet hat. In den vergangenen Wochen sei zudem der Uferweg - entgegen vorangegangener Absprachen - von Baustellenfahrzeugen benutzt worden. Durch die Höhe und Breite der schweren Fahrzeuge wurden Grundstücksmauern angefahren und Baumkronen angerissen, ein Baum sogar komplett entwurzelt.

„Weil der Bauherr nur zwei Tage die Woche da war, haben die Bauarbeiter selbst die Wege für An- und Ablieferungen gewählt. Und wir bleiben auf den Schäden sitzen“, so Oelfken. „Alle sind daran interessiert, dass der Bau so schnell wie möglich beendet wird. Aber die Hauptbauphase mit den großen Fahrzeugen genau in die absolute Hochsaison zu legen, die am Bodensee gerade einmal drei Monate geht, ist eine unglaubliche Geschichte. Da muss man sich schon fragen, wie so etwas überhaupt möglich ist.“

Schilder gestohlen

Michael Pfeiler, Projektleiter bei Dietrich Bau in Lindau, räumt durchaus ein: „Für den Tourismus ist eine solche Baustelle natürlich nicht schön.“ Allerdings sei eine Baustelle in dieser Größe nicht unter einem Jahr zu schaffen, weshalb „der Sommer immer irgendwie betroffen ist – egal wann wir anfangen“. Der Uferweg sei so lange gesperrt gewesen, weil dies aufgrund der beengten Platzverhältnisse und der dichten umliegenden Bebauung während der Rohbaumaßnahme erforderlich gewesen sei.

Und für eine Beschilderung der Umleitung sei natürlich gesorgt gewesen, allerdings „sind uns die Schilder mehrfach gestohlen worden“, wie der Projektleiter weiter berichtet. Immer wieder habe man den Kontakt zur Gemeindeverwaltung wie auch zu den Nachbarn gesucht, um Probleme im Vorfeld zu klären: „Da hatten wir viele nette Gespräche – auch in unmittelbarer Nachbarschaft“, so Michael Pfeiler. Er widerspricht dem Vorwurf, der Uferweg sei regelmäßig von Fahrzeugen genutzt worden. An einem Tag sei ein Lastwagenfahrer dort ungeplant hineingefahren und hätte – so Pfeiler – „zugegebenermaßen einen schlechten Tag gehabt“ und mehrere Dinge beschädigt. Doch auch da habe man sogleich alles mit den Betroffenen in Ruhe geregelt. Zusammen mit seinem Team setze er auch in Zukunft alles daran, die Baustelle wie geplant bis März 2014 abschließen zu können, wie Pfeiler betont.

Und auch die Kressbronner Gemeindeverwaltung blickt nach vorn: „Es sollten doch jetzt alle froh sein, dass der Weg wieder geöffnet ist“, regt Hauptamtsleiter Andreas Wagner an.