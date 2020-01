Anton Grammel trumpft mit zwei Podestplätzen auf

Der Kressbronner Skirennläufer Anton Grammel ist derzeit gut in Form. In Axams bei Innsbruck hat der 21-Jährige beim FIS-Riesenslalom einen weiteren Sieg eingefahren, in Oberjoch / Bad Hindelang gelang ihm ein dritter Platz. Dort im Alpinen Trainingszentrum Allgäu trainieren die deutschen Kaderathleten sehr oft, deshalb können Rennen auf dieser Piste als „Heimspiel“ für Anton Grammel bezeichnet werden, schreibt der TV Kressbronn. Die sehr gute Trainingsarbeit spiegelt sich in seinen konstant starken Ergebnissen wider und ist ein Beleg für die sportliche Weiterentwicklung des Kressbronners. Foto: Skiclub Kressbronn