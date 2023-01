Anton Grammel sammelt sechs Weltcuppunkte

Zum dritten Mal in seiner Karriere hat es der Kressbronner Anton Grammel beim Weltcup im Riesenslalom in die Top 30 geschafft. In Adelboden (Schweiz) war er am vergangenen Samstag als 25. der zweitbeste Deutsche. Eine bessere Platzierung gelang lediglich Landsmann Stefan Luitz, der 23. wurde. Deutschlands Weltklassefahrer Alexander Schmid musste kurzfristig passen. Der Allgäuer zog sich beim Einfahren vor dem Rennen eine Muskelverletzung im Rücken zu.

Gespaltenes Fazit

Vom Sieg waren die Deutschen sehr weit entfernt. Vor 25.000 Zuschauern am Chuenisbärgli sicherte sich Lokalmatador Marco Odermatt den ersten Platz. „Ich bin etwas enttäuscht, dass es nicht weiter nach vorn gegangen ist. Vielleicht bin ich doch zu sehr auf Sicherheit gefahren“, sagte der 24-jährige Grammel nach dem Rennen im ZDF. Der Sportsoldat aus Kressbronn verpasste den zweiten Durchgang, wollte aber auch realistisch bleiben. „Im Grunde kann ich mich nicht beschweren. Weltcupunkte sind nicht selbstverständlich für mich.“

In Adelboden sammelte er sechs Punkte und hat nun insgesamt 16 Zähler auf dem Konto. Für Grammel bedeutet das im Riesenslalom zurzeit den 38. Gesamtrang. Kurz vor Weihnachten Ende des vergangenen Jahres hatte der Kressbronner im Riesenslalom im italienischen Alta Badia mit Platz 21 das bislang beste Resultat seiner noch jungen Weltcup-Karriere geholt. Das nächste Event in seiner Spezialdisziplin Riesenslalom steigt am Sonntag, 29. Januar, in Garmisch. Start ist um 10.15 Uhr.