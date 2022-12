Anton Grammel peilt im Skiweltcup den zweiten Durchgang an

Für Anton Grammel gibt es am Sonntag und Montag im italienischen Alta Badia zwei weitere Chancen, im Weltcup Punkte zu holen. Der 24-jährige Skiprofi des SC Kressbronn hat dieses Ziel bei den ersten beiden Einsätzen in dieser Saison verpasst. Im Europacup in der Schweiz wurde Grammel Anfang der Woche Sechster.

Das Ziel des Kressbronners ist es aber, sich im Weltcup zu etablieren. Dort hatte Grammel im März diesen Jahres im slowenischen Kranjska Gora sein Debüt gegeben und war auf Anhieb auf Rang 26 gefahren. Beim Auftakt in diese Saison in Sölden klappte das nicht so gut. „Ich bin viel zu passiv gefahren und deshalb nicht in den zweiten Durchgang gekommen“, teilte Grammel nach dem Riesenslalom auf seiner Homepage mit.

Bei seinem zweiten Auftritt auf höchster Ebene im alpinen Skizirkus durfte Grammel schon etwas zufriedener sein. In Val d’Isère in Frankreich verpasste der Kressbronner zwar wie seine deutschen Teamkollegen Fabian Gratz, Julian Rauchfuß und Linus Straßer den Finaldurchgang der besten 30 Fahrer. „Aber meine Leistung war viel besser als in Sölden“, meinte Grammel. „Ich habe den zweiten Durchgang nur um 0,6 Sekunden verpasst.“

Diese Leistung soll ihm Auftrieb geben für die nächsten Rennen an diesem Wochenende in Alta Badia. Der erste Riesenslalom ist am Sonntag um 10 Uhr, den zweiten Riesenslalom an selber Stelle gibt es bereits einen Tag später, ebenfalls ab 10 Uhr. Rennpraxis hat sich Grammel vor seiner Reise nach Italien in der Schweiz geholt. In Zinal stand der Kressbronner zweimal im Europacup am Start. Den ersten Riesenslalom beendete Grammel auf Rang sechs, im zweiten Lauf kam er als 20. ins Ziel.