Anton Grammel fährt im Europacup auf Rang drei

Zum ersten Mal in seiner Karriere ist der Kressbronner Skifahrer Anton Grammel beim Europacup auf das Podest gekommen. Beim Rennen im norwegischen Oppdal zeigte der 23-Jährige vom Skiclub Kressbronn im zweiten Durchgang des Riesenslaloms einen tollen Lauf.

Bei extrem schweren Wetterbedingungen mit Schneefall und starkem Wind lag Grammel nach dem ersten Durchgang auf Platz acht. Bei etwas besserer Sicht und mit einem sehr engagierten zweiten Lauf verbesserte sich der Sportsoldat um fünf Ränge. Platz drei war das beste Ergebnis seiner bisherigen Karriere. Beim ersten Slalom im schwedischen Almaasa – ebenfalls ein Europacup-Rennen – landete Grammel auf Platz 37, im zweiten Slalom schied der Kressbronner aus.

In der Europacup-Rangliste des Riesenslaloms steht Anton Grammel momentan auf Platz sieben. Dass der Riesenslalom seine starke Disziplin ist, zeigte der 23-Jährige auch Anfang Februar beim Nor-Am-Cup in den USA (Whiteface Mountain). Dort fuhr Grammel auf die Ränge drei und sechs.

Das Europacup-Finale ist am 15. März in Soldeu in Andorra. Weitere Informationen zum Athleten gibt es unter: www.anton-grammel.com.