Anstelle des Bistros 08 soll es weiterhin Gastronomie geben

In das neue Gebäude, das westlich der Festhalle und anstelle des Bistros 08 an der Hauptstraße entsteht, soll erneut eine Gaststätte oder ein Bistro einziehen. Unter dieser Bedingung hat der Gemeinderat am Mittwochabend mit einer Enthaltung dem Durchführungsvertrag „Erweiterte Ortsmitte“ zugestimmt. Zuvor musste allerdings der Wunsch des Eigentümers, an dieser Stelle auch eine Bäckerei oder Metzgerei zuzulassen, rausgenommen werden. Nur, wenn sich ein Bistro wirtschaftlich nicht realisieren lässt, könne über eine Alternative nachgedacht werden, so der Tenor aus dem Gremium.

Wie berichtet bekommt ein Teil der Kressbronner Ortsmitte ein neues Gesicht: Neben der Festhalle werden auf drei Baugrundstücken neue Gebäude in Anlehnung an die Gestaltung der Festhalle entstehen, die gemeinsam eine Einheit bilden sollen. Das Gebäude an der Kreuzung Hauptstraße/Hemigkofener Straße (Café Bistro 08) soll abgerundet werden und die jeweiligen Häuserfluchten aufnehmen. Insgesamt sollen 23 Wohnungen entstehen, die Balkone möglichst transparent und die Zwischenbereiche begrünt werden. Die Dächer sind mit einem Pultdach geplant, das mit dem bestehenden Dach der Festhalle korrespondiert und die Zick-Zack-Silhouette, die an das Spiel der Berggipfel erinnert, aufnimmt. Auch die Fassadengestaltung soll sich an der Festhalle orientieren.

Soweit zu der äußeren Gestaltung. Nachdem der Gemeinderat Anfang dieses Jahres bereits einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan zugestimmt hatte, stand am Mittwoch nun der Durchführungsvertrag auf der Tagesordnung. Dieser sei ein wichtiger Bestandteil eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans, in dem sämtliche Planungen und Vereinbarungen geregelt und festgehalten seien, erläuterte Thomas Feick vom Amt für Gemeindeentwicklung und Bauwesen. Dieser sichere die Durchführung des Vorhabens ab, „wie es die Beteiligten vereinbart haben“, so Feick.

Keine Metzgerei, Bäckerei, Konditorei oder ein Cafe

Die Räte zeigten sich grundsätzlich einverstanden mit der vorliegenden Version des Vertrags, nicht allerdings mit einem Absatz, der anstelle des Bistros 08 auch eine Metzgerei, Bäckerei, Konditorei oder ein Cafe zulasse. „Wir haben uns seinerzeit für den Erhalt eines Bistros eingesetzt und dem Vorhaben nur unter dieser Bedingung zugestimmt“, rief Dieter Senger-Frey für die BWV in Erinnerung. Mit diesem Zusatz wisse man ja schon jetzt, „wohin der Weg führen wird“. Weil aber das „08“ für den sozialen Zusammenhalt im Ort wichtig sei und es ohnehin zu wenige Möglichkeiten gebe irgendwo einzukehren, sei er gegen diesen Passus. „Wo sollen die Leute denn dann überhaupt noch hin?“

Thomas Feick räumte ein, dass es der Wunsch des Eigentümers gewesen sei, diesen Absatz in den Durchführungsvertrag aufzunehmen – schließlich sei eine Gaststätte grundsätzlich „einschränkend für den Eigentümer“. Karl Bentele (CDU) gab zu bedenken, ob eine neue Form des Bistros 08 überhaupt noch die Akzeptanz behalte, die das jetzige im Ort genießt. Fraktionskollege Hermann Wieland schlug vor, dass der Eigentümer einen Nachweis erbringen solle, dass eine Verpachtung als Gaststätte nicht möglich sei – unter den Umständen könne dann eine Alternative ins Auge gefasst werden. „Ich halte diesen Nachweis für extrem schwierig“, so Bürgermeister Daniel Enzensperger. Martin Kolb (SPD) regte schließlich an, diesen Absatz einfach rauszustreichen – dem schlossen sich seine Ratskollegen mit der Enthaltung von Martina Knappert-Hiese (GUBB) an.