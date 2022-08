Anmeldung für VHS-Kurse in Kressbronn läuft

Die neuen Kurse der VHS-Außenstelle Kressbronn sind ab sofort online unter www.vhs-bodenseekreis.de zu finden. Auch in gedruckter Form ist das Herbstprogramm laut Pressemitteilung in vielen Kressbronner Fachgeschäften, im Rathaus und in der Tourist Information im Bahnhof kostenfrei erhältlich. Angeboten werden unter anderem ein Workshop als Bauchredner, neue Ballettkurse für Kinder, Babyschwimmen, Alpakawanderungen und vieles mehr.

Nähere Informationen gibt es auf der Webseite der VHS Bodenseekreis unter ww.vhs-bodenseekreis.de oder telefonisch bei der der Außenstellenleiterin in Kressbronn, Ulrike Martin, unter 07543 / 50 09 56 oder per E-Mail an kressbronn@vhs-bodenseekreis.de