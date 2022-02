Anmeldefrist für künftige Fünftklässler an Kressbronner Parkschule

Das Bildungszentrum Parkschule in Kressbronn hat sich an mehreren Abenden online den Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern der zukünftigen fünften Klassen präsentiert. Laut Schulmitteilung waren die Möglichkeiten, die das Bildungszentrum für die Realschule zeigte, ebenso Thema wie die Chancen für Schülerinnen in der Werkrealschule mit Rückenwind. Zwischen dem 7. und 10. März können Eltern nun ihre Kinder am Bildungszentrum anmelden. Coronabedingt soll dies auf postalischem Weg erfolgen. Die Adresse lautet: Bildungszentrum Parkschule, Maicherstraße 15, 88079 Kressbronn.

Darüber hinaus bietet die Schule für alle interessierten Familien persönliche Schulführungen an. Anmeldungen hierzu sind unter der Rufnummer 07543 / 963 37 10 oder per E-Mail an sekretariat@bzp-kressbronn.de möglich.