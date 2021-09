Anja Jonuleit liest in Kressbronn aus ihrem neuen Buch

„Das letzte Bild“ ist der Titel des neuen Buches von Anja Jonuleit und erzählt die spannende Enthüllungsgeschichte eines Familiengeheimnisses nach einer wahren Begebenheit: Als die Schriftstellerin Eva zufällig auf ein Phantombild in einer Zeitung stößt, gerät ihr Leben plötzlich aus den Fugen. Es ist das Bild einer Frau, die im November 1970 im norwegischen Bergen gewaltsam zu Tode gekommen ist und deren Identität nie aufgedeckt wurde. Doch warum sieht diese Frau ihrer Mutter zum Verwechseln ähnlich? Als Eva die Mutter mit ihrer Entdeckung konfrontiert, weiß sie sofort, dass sie auf ein dunkles Familiengeheimnis gestoßen ist, dem sie auf den Grund gehen muss. Eine Reise nach Norwegen führt Eva Schritt für Schritt in die Vergangenheit einer Fremden voller Rätsel ...

Die Lesung findet laut Pressemitteilung am Mittwoch, 13. Oktober, um 19.30 Uhr in der Festhalle statt und wird von der Gemeindebücherei zusammen mit der Buchhandlung Lesb@r veranstaltet.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Samstag, 2. Oktober, in der Lesb@r und ab Dienstag, 4. Oktober während der Öffnungszeiten in der Gemeindebücherei.