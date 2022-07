Angrillen bei den Lebensräumen für Jung und Alt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit vielen Jahren bereits etabliert: das gemeinsame Grillen der Arbeitsgemeinschaft Jung und Alt des Montfortgymnasiums Tettnang mit Lehrerin Frau Dannhardt und den Bewohnern und Bewohnerinnen der Lebensräume für Jung und Alt in Kressbronn.

Strahlendes Sommerwetter und lachende Gesichter – es war eine Freude, nach zwei Jahren Pause endlich wieder zusammen zu kommen. Fünf Schülerinnen und ein Schüler waren mit Frau Dannhardt am 29. Juni nach Kressbronn gekommen, um beim Fest tatkräftig mitzuhelfen. Beim gemeinsamen Zubereiten von Salaten und Grillgemüse kamen Alt und Jung miteinander locker ins Gespräch. Knapp 25 Personen von 6 bis 86 Jahren freuten sich über einen bunten Grillteller vom Holzkohlegrill. Mit der „heißen Liebe“ zum Nachtisch fand das Grillmenü einen fulminanten Abschluss.

Die Arbeitsgemeinschaft „Alt und Jung“ wurde vom Lions-Club Tettnang initiiert und kooperiert mit den Lebensräumen für Jung und Alt in Kressbronn. Das Ziel dieser Arbeitsgemeinschaft ist es, dass Jugendliche mit älteren Menschen in Kontakt kommen, um mehr von ihrer Lebenswelt zu erfahren und sie an ihrem Leben teilhaben zu lassen.