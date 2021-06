Ein 19-Jähriger ist am Sonntag gegen 3 Uhr in Kressbronn während des Kochens eingeschlafen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Kressbronn, die mit fünf Fahrzeugen und etwa 45 Wehrleuten zum Einsatzort in die Lindauer Straße ausgerückt war, mussten den schlafenden jungen Mann in seiner verrauchten Wohnung wecken und ins Freie bringen. Der 19-Jährige blieb laut Polizeibericht unverletzt, Sachschaden entstand nicht.