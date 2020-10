Angebranntes Essen auf Herd

Zu einem Feuerwehreinsatz in einem Hochhaus ist es am Donnerstag gegen 11.20 Uhr aufgrund eines ausgelösten Rauchwarnmelders in der Alemannenstraße in Kressbronn gekommen.

Ursache hierfür war laut Polizei angebranntes Essen auf einem Herd, was zu keinerlei Personen- oder Sachschäden führte. Die Freiwillige Feuerwehr Kressbronn, die mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, konnte somit nach kurzer Überprüfung wieder abrücken.