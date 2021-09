An ungewohntem Ort gewohnt gut besucht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es war eine Premiere: Im August fand die Versammlung wegen Corona erstmals im Freien auf dem Hof statt, um dessen Erhalt sich die Mitglieder seit nun fast zwei Jahrzehnten so engagiert bemühen. Trotz ungewohnter Umstände konnte sich Vorsitzende Petra Sachs-Gleich bei herrlichem Sonnenschein über den gewohnt guten Besuch freuen, darunter Ehrenmitglied Franz Wörle, Mitglied Nr. 1 Edwin Weiß und in Vertretung von Bürgermeister Daniel Enzensperger Dr. Jakob Böttcher, Amtsleiter Tourismus, Kultur und Marketing. Man habe einfallsreich und flexibel auf die Herausforderungen der Pandemie reagiert, so die Vorsitzende im Bericht über das Geschäftsjahr 2020: Mit „Tafelrunden“ und Dienstagsöffnungen machte man corona-gerechte Angebote und erarbeitete erstmals auch zwei reich bebilderte Onlinepräsentationen.

Dem Gebäudeunterhalt dienten die Instandsetzung des schadhaften Sockelputzes am Haupthaus, die Reparatur von Sturmschäden und kleinere Ausbesserungen am Dach des Backhauses, für die man Fachleute beauftragte. Die Mitglieder selbst brachten sich mit einer langen Liste von Dauer- und Sonderaufgaben ein: vom Putzen, Mähen, Pflanzen, Gießen, Jäten, Bäume schneiden, Quittengelee kochen über Herrichten einer Dachkammer, Herstellung von drei Infotafeln zur Hopfendarre und einer großen Hinweistafel vor dem Hof bis zur Restaurierung von Brothänge und Dezimalwaage. So zollte die Vorsitzende einer großen Zahl durchweg unentgeltlich Aktiver außerordentlichen Dank und Respekt. Tierische Neuerung: 19 Schafe haben die Hochstammwiese abgeweidet.

Die Kassenprüfer Hans Hiemer und Hannes Gutekunst bestätigten ordnungsgemäße Kassenführung. Auf Vorschlag von Hans Hiemer erfolgte die einstimmige Entlastung des Vorstandes. Siegfried Binzler wurde einstimmig zum Nachfolger des ausscheidenden Hannes Gutekunst gewählt.

Unmittelbar vor der Tür steht der Tag des offenen Denkmals am 12. September, an dem man sich mit einem interessanten Programm beteiligen wird. Für 2022 stehen u. a. Vorstandswahlen und das 20-jährige Vereinsjubiläum an. Auch künftig wolle man sich einfallsreich und flexibel für den Hof einsetzen, beschloss die Vorsitzende die Versammlung.

Danach lud das schöne Ambiente die Mitglieder zum Verweilen ein. Viele nutzten das Angebot zur Besichtigung von Dachkammer, Hopfendarre und Musikinstrument.