„An mich persönlich denke ich eigentlich gar nicht“

Rund fünf Jahre ist Bürgermeister Daniel Enzensperger inzwischen im Amt, zudem bietet sich am Jahresende eine gute Gelegenheit, zurück- und vorauszuschauen. Britta Baier hat sich mit dem Gemeindeoberhaupt über Kommunalwahl, Bodan-Hotel, Hallberger Haus und die stockende Uferrenaturierung unterhalten.

Das Jahr nähert sich dem Ende – was war es für Sie für ein Jahr?

Es war ein sehr ereignisreiches Jahr. Wir haben erneut viel umgesetzt, es sind viele Projekte abgeschlossen worden - gleichzeitig haben wir wieder zahlreiche Projekte auf den Weg gebracht. Ich denke, dass wir die Gemeinde auch in diesem Jahr ein großes Stück weiter gebracht haben.

Und für Sie persönlich?

Für mich ganz persönlich - das ist eine schwierige Frage. Mein Fokus liegt derzeit komplett auf der Gemeinde - an mich persönlich denke ich da eigentlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Zumal ich dazu sagen muss, dass ich dieses Jahr sehr wenig Freizeit hatte - es war wirklich viel los in der Gemeinde, ich hatte viele Termine, die allermeisten habe ich gerne wahrgenommen. 2019 war sehr umfangreich - aber auch spannend. Man merkt dadurch ja auch: In unserer Gemeinde geht richtig was, gerade im Hinblick auf das gesellschaftliche Leben oder auch im kulturellen Bereich.

2019 begann mit dem Abriss der Ufermauer im Seegarten – können Sie etwas zum derzeitigen Stand sagen?

In Sachen Uferrenaturierung haben wir noch immer anhängige Klagen und Gerichtsverfahren, die zuerst geklärt werden müssen. Manche dieser Verfahren befinden sich noch in ersten Instanzen - und da ist mitunter damit zu rechnen, dass noch weitere Instanzen beschritten werden. Deswegen gehe ich davon aus, dass es bei der Uferrenaturierung erst mal nicht weitergeht und sich auch in naher Zukunft nichts tun wird. Wir haben zwar immer mal wieder an der ein oder anderen Stelle Gerichtsentscheidungen, aber hier wird wirklich der ganze Rechtsweg beschritten und ausgeschöpft. Das muss natürlich erst mal gerichtlich alles geklärt werden. Dazu kommt, dass die Gerichte - vor allem die Verwaltungsgerichte - derzeit allesamt hoffnungslos überlastet sind.

Wie lange wird es aus Ihrer Sicht etwa dauern, bis in die Uferrenaturierung wieder Bewegung kommt?

Das ist ganz schwer einzuschätzen, weil man auch nicht weiß, wie das Gericht die Priorität des Verfahrens beurteilt. Ich gehe davon aus, dass sich in diesem Jahr sicher nichts mehr tun wird und nach meiner Einschätzung auch im kommenden Jahr nicht, da neben den ganzen Gerichtsverfahren auch nur in den Niedrigwasserperioden gearbeitet werden kann. Es ist ein komplexes und schwieriges Thema.

Bleiben wir am Ufer: Wie sieht es derzeit beim Bodan-Hotel aus?

Das Bodan-Hotel steht - also im Sinne von „das Verfahren steht“ schon seit längerem. Wir befinden uns in der Prüfung verschiedener Belange, vor allem das Thema Hochwasser wurde in den letzten Monaten intensiv geprüft. Deshalb tut sich gerade eher nicht viel. Ich vermute, da kommt in der nächsten Zeit wieder Bewegung rein und ich vermute auch, dass es in der bisherigen Planung noch Änderungen geben wird. Aber was genau, kann ich derzeit noch nicht sagen. Nach wie vor soll dort ein Hotel kommen - mit Sicherheit wird es hier keine Wohnbebauung geben, das ist an dieser Stelle nicht zulässig. Wenn das Hotel scheitert, wird es hier entweder eine freie Fläche geben, auch eine gewerbliche Bebauung wäre zulässig. Aber wir sind weiterhin für ein Hotel, weil wir der Ansicht sind, es ist gut für die Gemeinde, um den Tourismus zu stärken. Was für ein Hotel letztendlich an dieser Stelle kommt, das muss ein Stück weit der Investor bestimmen, denn es muss ja vor allem wirtschaftlich sein. Wir können ja nicht sagen, wir wollen da ein Hotel, aber machen so strenge Rahmenbedingungen, die ein Hotel nicht wirtschaftlich machen. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir uns noch immer am Anfang des Verfahrens befinden.

Die Einweihung des Bodan-Areals zusammen mit der Gastronomie war ursprünglich fürs Frühjahr 2020 vorgesehen, inzwischen war von August die Rede. Bleibt es dabei?

Wir müssen hier differenzieren zwischen der Fertigstellung des Baus und der Eröffnung der Gastronomie. Letzteres ist Sache der Pächter. Wir peilen derzeit den 1. August mit der Fertigstellung der Bauarbeiten an. Die Einweihung wird nach aktuellem Stand nicht nächstes Jahr stattfinden, sondern im Mai 2021 stattfinden. Wir haben den ursprünglich angedachten Termin verschoben, weil sich herausgestellt hat, dass für die Vereine ein Zusammenlegen mit dem Straßenfest nicht sinnvoll ist. (Anmerkung der Redaktion: Die Einweihung sollte gemeinsam mit dem Kressbronner Straßenfest auf dem Bodan-Areal gefeiert werden). Wir haben uns davon überzeugen lassen, dass das nicht der optimale Termin ist und aus diesem Grund wird die große Einweihung dann erst im Mai 2021 sein. Der Vorteil daran ist: Bis dahin sind wir sicher fertig (lacht). Wir wollen auf jeden Fall alles daran setzen, dass die Gastronomie bereits nächstes Jahr eröffnen kann.

Wie kam es zu der Verspätung?

Das lag an mehreren Faktoren. Das lag zum einen daran, dass wir mehrere Vergaben aufheben mussten, weil das Gewerk beispielsweise meilenweit aus unserer Sicht über der Kostenschätzung lag und deshalb haben wir die Ausschreibung aufgehoben und das Gewerk neu ausgeschrieben. Einfach, um hier große Kostenüberschreitungen zu vermeiden. Der zweite Grund war ein Baumangel an einer Betonwand der Schreinerei, den Mangel haben natürlich gleich beheben lassen - was uns vier Wochen Verzögerung eingebracht hat. Diese zwei Dinge haben dazu geführt, dass wir hier jetzt in einer starken Verzögerung sind.

Der Gemeinderat hat vor der Sommerpause die ersten Planungen für ein ganz neues Wohnquartier am Kressbronner Ortseingang beschlossen. Wie lässt sich hier der weitere Ablauf zusammenfassen?

Wir rechnen momentan mit folgendem Zeitplan: Wir haben im Mai diesen Jahres den städtebaulichen Wettbewerb beschlossen und ausgeschrieben. Ein Wettbewerb war uns wichtig, weil wir hier ein ganz neues Quartier für die Gemeinde entwickeln und wir die verschiedenen Ideen, die wir haben, bestmöglichst gelöst bekommen wollen. Das macht bei einem solch großen Gelände durchaus Sinn, dass sich da ein paar richtig clevere Köpfe zusammen setzen und überlegen, was hier die beste Lösung ist und wie dieses Raumprogramm, das der Gemeinderat im Mai entschieden hat, optimal umgesetzt werden kann. Der Wettbewerb wird im Dezember durch die Wettbewerbsjury entschieden, der Gemeinderat wird dann im Januar einen Sieger feststellen. Dann geht es in die Detailplanung, denn der Wettbewerb wird nur ein Konzept, also einen Rahmen, liefern. Ich rechne damit, dass wir das Jahr 2020 zur Bebauungsplanung benötigen. 2021 wird es dann konkret an die Erschließung gehen - da rollen dann die Bagger. Wir werden - wenn alles gut läuft - Ende 2020/Anfang 2021 ganz klassisch die Bauplätze ausschreiben können. Die potenziellen Interessenten könnten voraussichtlich 2022 mit Bauen beginnen. Die Anzahl der Bauplätze steht noch nicht fest, das entscheidet sich erst durch den städtebaulichen Wettbewerb. Wir haben 50 Prozent genossenschaftlichen Mietwohnungsbau, das werden also Mietwohnungen, und 40 Prozent klassische Bauplätze. Aber wie viele das konkret werden, entscheidet der Wettbewerb.

Gibt es weitere Maßnahmen, mit denen die Gemeinde der Wohnungsnot entgegentreten will?

Wir haben vor allem gesagt, wir wollen 50 Prozent der Fläche im Bachtobel mit Mietwohnungen nutzen, und wir haben dann überlegt, wie gehen wir das Thema Mietwohnungen an. Da gibt es drei Modelle: Zum einen würde die Gemeinde das im großen Stile selbst machen, was uns aber schon rein finanziell überfordern würde. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, indem man über Bauträger arbeitet. Aber das wollen wir explizit nicht, weil Bauträger auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sind. Wir wollen, das hier möglichst viele günstige Mietwohnungen entstehen. Und so kamen wir auf die Idee der Genossenschaften, bei denen die Mieter selbst Mitglied und stimmberechtigt in der Genossenschaft sind.

Grundsätzlich sind in der Gemeinde weitere Maßnahmen natürlich schwierig, weil wir natürlich nur dort entgegenwirken können, wo wir selbst auch Flächen haben. In den anderen Bereichen obliegt es einfach dem freien Markt. Ich habe mich auch dafür ausgesprochen, die Anzahl der neu hinzukommenden Ferienwohnungen zu beschränken, aber der Gemeinderat hat gesagt, er möchte das nicht und das akzeptiere ich, deshalb halte ich mich da jetzt zurück. Wir haben in Kressbronn eine sehr hohe Zweitwohnungssteuer - und das ist auch gut so. Die Zweitwohnungssteuer wird sich rein finanziell im nächsten Jahr ändern, weil wir einen neuen Mietpreisspiegel bekommen - sie wird also steigen.

Wird in dem Mietpreisspiegel dann auch das Bodan-Areal mit berücksichtigt?

Das ist im Mietpreisspiegel gesondert ausgewiesen, das heißt, das Bodan-Areal haben wir vom allgemeinen Mietpreisspiegel ausgenommen. Niemand kann dann behaupten, das Bodan-Areal hätte auf die allgemeinen Mieten Einfluss genommen. Das war uns ganz wichtig - wir haben also zwei Mietpreisspiegel.

In diesem Jahr standen Kommunalwahlen an, der Gemeinderat hat sich neu zusammengesetzt und die BWV ist seitdem stärkste Kraft in Kressbronn. Die BWV ist außerdem auch in den Kreistag eingezogen - in den Sie eigentlich auch wollten. Wie sehr kratzt der Ausgang noch an Ihnen?

Es war eine demokratische Wahl und das demokratische Ergebnis muss ich akzeptieren. Ich hätte gerne mit meinem Fachwissen und vor allem auch mit meinem Bezug zum Tagesgeschäft die Gemeinde im Kreistag vertreten - und damit auch unsere Interessen dort vertreten. Die Bevölkerung hat sich nun mal anders entschieden. Meine Stimmen waren gut - aber nicht gut genug. Ich habe zwar das beste Ergebnis in Kressbronn und das zweitbeste im ganzen Wahlkreis bekommen, aber es hat nun mal nicht gereicht. Aber ich setze meine Hoffnungen nun in die drei Vertreter, die auch im Gemeinderat präsent sind, dass sie unsere Interessen im Kreistag vertreten. Und ich werde sie natürlich dabei auch unterstützen.

Langen Stillstand gibt es beim Hallberger Haus – gibt es dort etwas Neues?

Beim Hallberger Haus ist es momentan so, dass es sich da oben um ein Sondergebiet handelt mit der besonderen Zwecksetzung „Bildung“. Das heißt, hier dürfen nur Vorhaben realisiert werden, die als besondere Zielsetzung Bildung haben - also zum Beispiel Schulungseinrichtungen oder Schullandheime. Der Gemeinderat möchte an dieser Zwecksetzung primär erst mal festhalten. Er kann sich aber auch vorstellen, hier etwas Ähnliches zu realisieren, was im Kontext mit Gewerbe steht. Der Gemeinderat möchte aber an dieser Stelle explizit keinen Wohnungsbau - und das kollidiert mit den Interessen des Eigentümers. Hier ist man noch nicht zusammengekommen. Der Gemeinderat ist der Meinung, der Eigentümer ist in der Pflicht, Vorschläge einzubringen. Wichtig ist dem Gremium und natürlich auch mir, dass die Öffentlichkeit profitiert, denn das ist eine exponierte Stelle. Wir haben aus Bodan gelernt und wissen, an so einer besonderen Lage hat die Öffentlichkeit ein gesteigertes Interesse. Deshalb legen wir auch großen Wert darauf, dass das in einem Vorschlag des Eigentümers besonders berücksichtigt wird. Der Eigentümer hat bereits Ideen gebracht, aber das Problem war bisher, dass diese zum einen nicht konkret genug waren, zum anderen sehr stark im Bereich Wohnen lagen.

Sie feiern Anfang Januar Ihren fünften Jahrestag als Bürgermeister – sind die Satzungen immer noch Ihr Lieblingsthema?

(lacht) Ich muss dazu folgendes sagen: Ich lege auf dieses Thema großen Wert, weil das Thema Satzungen ja eine starke Außenwirkung hat. Und man daran auch ein Stück weit die Professionalität einer Gemeinde sehen kann. Ich war einfach immer erpicht darauf, dass unsere Satzungen in einem guten Zustand sind, das sind sie auch - aber es ist mir auch wichtig, dass sie auch immer aktuell sind. Satzungen gehören einfach zum laufenden Geschäft dazu. In der Zeit meines Vorgängers sind übrigens nicht weniger Satzungen behandelt worden - das habe ich alles mal nach recherchiert. Es war nur so, dass ich es eine Zeit lang mal sehr geballt gebracht habe, um schnell voranzukommen - und das hat den Eindruck erweckt, dass das jetzt bei mir besonders viel sei. Mir ist es einfach nur wichtig, dass wir unseren Job richtig machen. Es ist aber nicht mein Lieblingsthema - das ist alles, womit ich der Bevölkerung etwas Gutes tun kann.

Zum Beispiel?

Das sind zum Beispiel alle Themen aus dem sozialen Bereich - beispielsweise, dass wir in diesem Jahr eine Stelle für eine Jugendbeauftragte geschaffen haben, dass wir den Jugendraum Cube wieder beleben wollen und das wir entschieden haben, dass bei uns im Strandbad, Hallenbad und Jugendmusikschule Bezieher der Grundsicherung, also Menschen, die wirklich unsere Hilfe brauchen, Vergünstigungen bekommen. Das war mir wirklich wichtig, weil wir es uns als Gemeinschaft leisten können, diese Menschen zu unterstützen. Und ich war froh, dass der Gemeinderat das genauso gesehen hat und die Beschlüsse jeweils einstimmig gefasst hat.

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür – sind Sie der besinnliche Typ, der dann zur Ruhe kommt oder sind Sie immer im Dienst?

Für mich ist die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr eine absolute Familienzeit. Bei uns gibt es innerhalb der Familie gewisse Traditionen, ich bin ja auch bekennender Katholik, weshalb Kirchengänge für mich selbstverständlich dazu gehören. Ich bin da eher der Mensch, der in dieser Zeit die Ruhe sucht - und habe da glücklicherweise auch immer Urlaub. Darüber bin ich sehr dankbar, denn in der Verwaltung können nicht alle zu dem Zeitpunkt frei machen. Ich kann dann auch abschalten, aber ich muss schon sagen, dass ein Bürgermeister irgendwie immer im Dienst ist. Wenn ich durch Kressbronn laufe, dann sehe ich immer, wenn irgendetwas nicht seine Richtigkeit hat. Das kann man nicht abschalten (lacht).