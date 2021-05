An Kreuzung in Tunau kracht’s

Ein 48-jähriger Autofahrer ist am Dienstag gegen 14 Uhr nach einem Unfall an der Kreuzung Tunau mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann wollte laut Polizeibericht an der Kreuzung nach rechts abbiegen und musste aufgrund eines Vorfahrtsberechtigten abbremsen. Dies erkannte ein hinter ihm fahrender 39-jähriger VW-Fahrer zu spät und fuhr auf.

Während der Unfallverursacher durch den Zusammenstoß nicht verletzt wurde, klagte der 48-Jährige über Schmerzen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 1500 Euro.