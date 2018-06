An der Mehrzweckhalle geht es an die Außenanlagen

An der neuen Mehrzweckhalle wird ab Montag, 17. September, mit der Herstellung der Außenanlage begonnen. Im ersten Schritt müssen Kabel und Versorgungsleitungen im Bereich des Untermühlewegs und im Bereich des Baufeldes verlegt werden, kündigt die Gemeinde in einer Pressemitteilung an. Hierfür ist es erforderlich, dass die bestehenden Asphaltflächen abgefräst werden, weshalb mit Behinderungen im Baustellenbereich durch die Fahrzeuge und somit mit erhöhtem Lärmaufkommen zu rechnen sei. Phasenweise kann es hier auch zu veränderter Verkehrsführung kommen. Eine ständige Zufahrt zu den betroffenen Wohnhäusern kann jedoch gewährleistet werden, teilt die Gemeinde abschließend mit und bittet alle Anwohner schon jetzt um Verständnis. Für Fragen steht Andreas Wenzler von der Gemeindeverwaltung unter Telefon 07543 / 96 62 39 zur Verfügung.