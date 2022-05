An Bodanwerft-Restaurant randaliert

Unbekannte haben am Donnerstag in der Zeit zwischen 2 Uhr und 10 Uhr bei der Bodanwerft randaliert und Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Das berichtet die Polizei. Die Unbeklannten beschädigten am Uferbereich mehrere „Sonnenfänger“ und warfen sie in den See, zündeten die Schilfdekoration eines Restaurants an und verschmutzten dabei auch den Boden der dortigen Bühne. Der Polizeiposten Langenargen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen und bittet unter Telefon 07543 / 931 60 um sachdienliche Hinweise.