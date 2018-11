Amy Neumann-Volmer spricht über Einsätze

Einen besonderen Vortrag versprechen die Landfrauen aus Kressbronn, denn sie haben Amy Neumann-Volmer als Referentin eingeladen. Die praktizierende Ärztin aus Amtzell ist Vorstandsmitglied bei „Ärzte ohne Grenzen“ und wird am Mittwoch, 5. Dezember, über ihre Arbeit berichten. Beginn ist um 8.30 Uhr in Claudi’s Radl-Stadl mit einem Frühstück.

Amy Neumann-Volmer wurde im Mai vergangenen Jahres erstmals in den Vorstand der deutschen Sektion von „Ärzte ohne Grenzen“ gewählt. Mit ihrem Mann Klaus lebt sie in Amtzell, wo Amy Neumann-Volmer seit 28 Jahren als Landärztin beziehungsweise Allgemeinärztin arbeitet. „In Frankreich geboren, habe ich als Jugendliche die Gründung von ,Médecins Sans Frontières/Ärzte ohne Grenzen’ begeistert mitverfolgt. Die Begeisterung ist geblieben“, berichtet sie über ihre Anfänge auf ihrer Homepage. Durch sieben Einsätze – in der Zentralafrikanischen Republik, Haiti, Kenia, in der Demokratischen Republik, in Syrien und Frankreich - hat die Ärztin Einblicke in verschiedene Projekte gewonnen und immer wieder versucht, „kritisch über meine Arbeit zu reflektieren“.

Nach der Vorstellung der privaten, internationalen humanitären Organisation „Ärzte ohne Grenzen“, die weltweit bei Epidemien und Naturkatastrophen wie in Kriegsgebieten Nothilfe leistet – „wir behandeln kostenlos jeden, der es braucht“ –, vermittelt Amy Neumann-Volmer mit Bildern und Videosequenzen von eigenen Einsätzen authentische Einblicke in ihre Arbeit, ist der Vorschau zu entnehmen. „Besonders wichtig sind mir die medizinische Versorgung unserer Patienten und die Qualität dieser Hilfe. Die Mitarbeiterinnen liegen mir ebenfalls sehr am Herzen und ein lebendiger Verein auch ,ohne Grenzen’. Ich wünsche mir, dass wir eine laute Stimme für unsere Patienten sind“, sagt Amy Neumann-Volmer aus Überzeugung.