Altes Bootszubehör für Schnäppchenjäger

Schnäppchenjäger, Raritätensammler und Liebhaber historischer Technik haben die Gelegenheit, auf einem Maritimen Flohmarkt fündig zu werden. Parallel zur Ultramarin Boatshow findet dieser am 10. und 11. Mai auf dem Gelände der Speedwave-Werft in der Marina Ultramarin in Kressbronn-Gohren statt. Die Boatshow bilden den Auftakt der Wassersportsaison 2014.

Alte Bootslampen, Instrumente, Fender, Winschen, Windmesser, Klampen und selbst Beiboote haben die Organisatoren des Flohmarkts beim Aufräumen der Lager gefunden. Dabei kamen auch ungenutzte Persenninge und Segel zu Tage, die ebenfalls auf dem Flohmarkt zu günstigen Preisen angeboten werden. „Ein Markt mit soviel altem Bootszubehör ist einmalig“, sagt Walter Schildhauer von der Speedwave-Werft.

Einige Skipper haben ebenfalls ihre Backskisten aufgeräumt. Dabei sind manche Stücke gefunden worden, die nicht mehr genutzt werden. Für Einsteiger oder Sammler könnten diese sehr interessant sein, verspricht Schildhauer. Solche Dinge gibt es auch auf den Charterschiffen und in den Lagern von Rainer Schattmaier und Georg’s Yachtservice. Beide Charterunternehmen werden ebenfalls längst vergessene Schätze zu Flohmarktpreisen anbieten.

Neben kommerziellen Händlern darf aber auch jeder Bootseigner aus der Marina seine Waren verkaufen. Anmeldungen unter: info@speedwave.de; Info unter: www.speedwave.de und www.ultramarin.com