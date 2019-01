Alter schützt vor Fasnet nicht

Bei der dritten Seniorenfasnet ist am Samstag die Festhalle wieder gut besucht gewesen. Teilweise aus Pflegeeinrichtungen kommend, mit Rollstuhl oder Gehhilfe, aber auch ohne: Das fortgeschrittene Lebensalter hat der guten Laune der Gäste keinen Abbruch getan. Im Gegenteil. Die älteste Besucherin war 99 Jahre alt.

Die Begrüßung des Publikums übernahm Haidachgeister-Zunftmeister Guido Eppler, der humorvoll prognostizierte: „Wenn das mit dem Wachsen der Teilnehmerzahl so weitergeht, brauchen wir eine neue Festhalle.“ Außerdem hob er hervor, dass die älteste Besucherin 99 Jahre alt sei und schloss mit „Haidach – Jehu!“ Bürgermeister Daniel Enzensperger kam im Narrenhäs. Er wies auf die Beteiligung und Förderung der Veranstaltung seitens der Gemeinde hin. Emma Woyte vom mitveranstaltenden Seniorenrat nutzte die Gelegenheit und warb für viele Möglichkeiten außerhalb der Fasnet, sich „altersgerecht“ zu betätigen. So lud sie außer zur Beteiligung am Seniorenrat zu verschiedenen Angeboten ein, vom Gedächtnistraining bis zur Sturzprophylaxe oder dem Tablet-Training. Mit einem bunten Programm wurden die Senioren unterhalten. Dabei standen Tanz und Musik in unterschiedlichen Varianten im Vordergrund.

Die Eingangsmusik kam vom Schalmeienzug der Griesebigger, die mit lautem „Starri Starro“ begrüßt und verabschiedet wurden. Auch die Haidachgeister tanzten nicht nur durch den Saal, sondern der weibliche Nachwuchs der Geisternarrenschar tanzte auch im vollen Häs auf der Bühne. Weiter ging es mit einem Sitztanzprogramm des Seniorenrates und einer Vorführung der Kressbronner Irish-Dance-Gruppe. Schunkeln und Polonaise waren ebenfalls Teil des Programms.

25 ehemalige Musikantenversammeln sich

Bevor zu den Hits, aufgelegt von DJ Micha Scholl, allgemeines Tanzen angesagt war, gab es noch Humoristisches von Ralph Kolars und Musikalisches vom Schalmeienzug der Schalhexen aus Langenargen. „Der Kuchen ist jedenfalls besser als im vergangenen Jahr“, befand eine Seniorin, und eine andere betonte, dass man sich gerne auch in Gruppen bei der Seniorenfasnet treffe, so seien allein 25 ehemalige Musikanten versammelt. Kressbronner Senioren nehmen aber auch an anderen Fasnetsveranstaltungen teil. Dabei betonte ein betagter Besucher: „Wenn wir selber auch nicht mehr so beweglich sind, schauen wir doch gerne den munteren Haidachgeistermädels zu.“

Der Altersgruppe entsprechend war von Veranstalterseite vorgesorgt, so konnte ein alter Herr nach einem Zusammenbruch rasch vom Deutschen Roten Kreuz und dann notärztlich versorgt werden. Moderator der Seniorenfasnet war der frühere Haidachgeisterzunftmeister Frank „Labello“ Habelmann. Er bilanzierte auf Nachfrage insgesamt eine gute Stimmung im Saal und betonte die positiven Aspekte gegenseitiger Wertschätzung bei dieser Veranstaltung.