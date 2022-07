Altbürgermeister Edwin Weiß liest aus Venedig-Krimi

Phantasie und Spürsinn sind gefragt, wenn Kressbronns vormaliger Bürgermeister Edwin Weiß mit seiner Krimi-Lesung die Tradition der früheren Kressbronner Kriminächte aufnimmt. Am Freitag, 12. August, um 19.30 Uhr und Sonntag, 14. August, um 11 Uhr liest Weiß aus dem Kriminalroman von Wolfgang Schorlau und Claudio Caiolo: „Der Tintenfischer - Commissario Morello ermittelt in Venedig“.

Unter dem 300 Jahre alten Gebälk der Scheuer in Retterschen gibt es laut Veranstalter einen virtuellen Ausflug ins italienische Flair des heutigen Venedig und nach Sizilien, wo Commissario Morello und seine Kollegin Anna Klotze mit vielen zentralen Problemen unserer Gegenwart konfrontiert werden: Touristenströme und die Schönheit Venedigs, Corona-Pandemie, Flüchtlinge und Migration, Korruption, Mafia, Zwangsprostitution. Morello selbst gerät in große Gefahr, weil er der Mafia immer wieder in die Quere gekommen war - doch er muss alles versuchen, um eine junge afrikanische Frau zu retten.

Der Eintritt ist frei, Spenden kommen dem Erhalt des Kulturdenkmals zu Gute. Anmeldungen sind erforderlich und ab sofort möglich über die Tourist-Information im Kressbronner Bahnhof, Nonnenbacher Weg 30, bei Anna Hartmann, Telefon 07543 / 9665 22 oder hartmann@kressbronn.de. Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vorab, freie Platzwahl, mit Pause, Getränkebewirtung. Die Buchhandlung lesbar bietet das Buch bei der Veranstaltung zum Kauf an.