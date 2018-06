Altarraum bekommt ein neues Gesicht

Die katholische Kirche in Kressbronn bekommt ein neues Gesicht – zumindest, was den Altarraum angeht. Der Kirchengemeinderat hat nach zwei Jahren Vorlaufzeit in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, den Altar aus dem Chorraum weiter in die Kirche hinein zu versetzen. Bereits im Vorfeld war klar geworden: Nicht alle begrüßen diese Entscheidung. Letztendlich haben acht Kirchengemeinderatsmitglieder für das 340 000 Euro Projekt und fünf dagegen gestimmt.

„Wir sind froh, dass endlich nach so langer Zeit eine Entscheidung getroffen wurde“, sagt Pfarrer Joachim Haas und Architekt Markus Fakler ergänzt: „Wir haben in den vergangenen zwei Jahren wirklich alles abgeklopft, jede Möglichkeit in Betracht gezogen und die Sanierung auch auf sichere Füße gestellt“. Im kommenden Jahr sollen die Feinheiten zusammen mit dem Kirchengemeinderat abgestimmt werden, bevor es dann im Frühjahr 2016 – vermutlich im April – losgehen soll.

Doch von vorn: Eine Renovierung der Kirche hat ohnehin auf dem Programm gestanden – die Verschmutzung an den Wänden durch die Heizung ist nicht mehr zu übersehen. „Deshalb sollte der Innenraum einen frischen Anstrich sowie die Kirche eine neue Heizungsanlage bekommen“, berichtet Pfarrer Haas. Dabei habe man sich mit Beginn der Planungen vor zwei Jahren auch Gedanken um eine Neugestaltung des Altarraums gemacht. „Wir haben dann Hubert Kaltenmark, der viel mit künstlerischer Gestaltung in Kirchen zu tun hat, um ein Konzept gebeten“, so der Pfarrer weiter. Im Kirchengemeinderat und der Gemeindeversammlung wurde der Vorschlag einer „Altarinsel“ dann erstmals vorgestellt.

Während ganz früher der „Tisch des Herrn“ im Chorraum der Kressbronner Kirche direkt an der hinteren Wand stand und der Pfarrer mit dem Rücken zur Gemeinde zelebrierte, ist bei der Umgestaltung 1961/62 dieser in der Mitte platziert worden und steht seitdem erhöht auf insgesamt acht Stufen. In der nun beschlossenen Variante wird der Altar in den Kirchenraum verrückt und steht nur noch auf zwei Stufen. „Das war einer der Einwände aus der Kirchengemeinde, dass man nun den Pfarrer und das Geschehen rund um den Altar nicht mehr aus der hinteren Reihe verfolgen kann“, berichtet Markus Fakler. Seit den 60er Jahren habe jedoch ein Wandel in der Gottesdienstgestaltung stattgefunden – der Altar steht inzwischen in vielen Kirchen mitten im Kirchenraum. „Auch Jesus versammelte sich zusammen mit seinen Jüngern – so soll auch unser Kressbronner Altar näher zu den Menschen rücken“, macht Pfarrer Haas deutlich. Dafür müssen die ersten vier Bankreihen weichen, sie werden stattdessen rechts und links neben dem massiven Stein aufgestellt. „Damit ergibt sich ein einheitliches Bild, weil die Bankreihen alle die gleichen sind“.

Doch wer sich den Altar anschaut, der kann sich vorstellen, dass so ein Stein nicht einfach so verrückt werden kann. „Sowohl finanziell wie auch statisch haben wir uns das alles gut überlegt“, fasst der Architekt zusammen. Da der massive Tisch nun praktisch über Eingangsbereich der Unterkirche „wandert“, muss dieser Bereich mit Querträgern verstärkt werden, damit die Decke nicht einbricht. „Im Modell sieht das alles so einfach aus, aber das ist ein ziemlicher baulicher Akt“, sagt der Architekt.

Und was passiert mit dem Chorraum? „Dort wollen wir einen Tauf- ort schaffen, denn bisher haben wir kein festes Taufbecken“, so Joachim Haas. Außerdem fänden die Chöre dort Platz, die bisher neben der Orgel stehen oder auch die Zwergengottesdienste könnten hier stattfinden. „Diese Feinheiten wollen wir im kommenden Jahr mit der Gemeinde abstimmen – da wollen wir nichts übers Knie brechen. In jedem Fall aber soll es ein neues Kreuz geben, das im Chorraum von der Decke hängt und dem Raum eine Bedeutung gibt“, so Haas. Insgesamt aber soll der spezielle minimalistische Stil der Kirche beibehalten werden.

Die Finanzierung des 340 000 Euro teuren Projekts ist zwar gesichert - jedoch ist die Kirche dabei auf Spenden angewiesen. „20 Prozent der Gesamtsumme müssen laut Vorgabe der Diözese aus Spenden in die Maßnahme fließen – also rund 70 000 Euro. Deshalb planen wir in der nächsten Zeit beispielsweise Benefizkonzerte“, kündigt Joachim Haas an. Geplant ist im nächsten Jahr mit einer eigenen Baumaßnahme in Höhe von 82 000 Euro die Sanierung des Glockenstuhles. Der Startschuss für die Innengestaltung soll dann im Frühjahr 2016 fallen.

Architekt Markus Fakler stellt die Kirchensanierung anhand eines Modells am Samstag, 6. Dezember, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 7. Dezember, um 11.15 Uhr die Sanierung in der katholischen Kirche in Kressbronn vor.