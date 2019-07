Alt und Jung unterwegs im Kaltbluttempo

Bereits zum fünften Mal in Folge hat die Arbeitsgemeinschaft „Alt und Jung“, die es am Montfort-Gymnasium in Tettnang gibt, zwei Kutschfahrten für alte Menschen organisiert. Die erste dieser Fahrten fand vor einer guten Woche für die Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims St. Konrad in Kressbronn statt. Vom Pflegeheim ausgehend führte der Weg nach Retterschen, Selmnau und wieder zurück. Insgesamt fast 20 Bewohnerinnen nahmen an der Kutschfahrt teil.

„Es ist etwas ganz anderes“ – sagte eine der Bewohnerinnen und fügte hinzu, dass sie sich an dem einmaligen Blick „von oben“ total freute. „Wenn man zu Fuß läuft, sieht man von den Bäumen oft nur Stämme“. Viele Bewohner des Pflegeheims können zu Fuß nicht weit laufen, da ist die Kutschfahrt eine sehr willkommene Abwechslung, weil man wieder in der Natur ist und etwas anderes sieht. Außerdem kommen wertvolle Erinnerungen auf: an die eigene Kindheit auf einem Bauernhof oder an die Ausflüge, die man früher gemacht hatte.

Die zweite der Kutschfahrten fand jüngst in Kooperation mit den Lebensräumen für Jung und Alt in Kressbronn statt und führte von Wasserburg über Retterschen, Kressbronn und Nonnenhorn zurück nach Wasserburg. Während der Fahrt unterhielten sich die jungen und alten Menschen miteinander und hatten viel Spaß dabei. „Wenn Engel verreisen, gibt es gutes Wetter“ – sagten die Seniorinnen im Blick darauf, dass es vor der Kutschfahrt bis in die Nacht geregnet hatte und am Tag des Ausflugs sich die Sonne wieder zeigte. Bei sonnigem Wetter wurde die Fahrt durch ein gemeinsames Mittagessen abgerundet.

In der Arbeitsgemeinschaft „Alt und Jung“ am Montfort-Gymnasium in Tettnang engagieren sich aktuell neun Schülerinnen aus den Klassenstufen neun und zehn. Sie wollen ihre Zeit mit alten Menschen teilen, sich von ihnen aber auch bereichern lassen. Auf dem Programm der Arbeitsgemeinschaft standen in diesem Schuljahr erneut viele Begegnungen und gemeinsame Aktionen mit alten Menschen (die SZ berichtete).

Die Organisation der Kutschfahrten ist der Arbeitsgemeinschaft „Alt und Jung“ möglich, weil sie vom Lions-Club in Tettnang großzügig finanziell unterstützt wird.