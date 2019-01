Alois Rottmar sammelt für guten Zweck

„Da weiß ich einfach, dass das Geld eins zu eins ankommt“: Zum wiederholten Mal hat der Winzer und Brenner Alois Rottmar aus Betznau für das KTEP-Projekt gespendet und damit für strahlende Gesichter bei Aurora und Reinhold Kugel gesorgt. Das Kressbronner Ehepaar will damit ein Haus für seine wichtigste Mitarbeiterin auf dem neuen Grundstück (die SZ berichtete) errichten, die dieses dann in Raten abzahlt. „Mit den Raten können wir dann wiederum jemand anderem einen Schulbesuch ermöglichen“, berichtet Aurora Kugel. Gab es denn einen Anlass für die Spende? „Meine Rädlewirtschaft besteht jetzt seit 25 Jahren - da habe ich für jedes Jahr 150 Euro gespendet“, sagt Alois Rottmar. Von Beginn an unterstützt er das Projekt, aber auf den Philippinen selbst ist er noch nicht gewesen: „Da gibt’s ja keinen Wein“, sagt er und lacht herzlich.