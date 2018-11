Alois Gscheidle kommnt nach Kressbronn

Kabarett zum Anfassen von und mit Alois Gscheidle gibt es am Samstag, 12. Januar, um 19.30 Uhr im Foyer der Festhalle Kressbronn. In seinem neuen Programm „Wo ganga mr na?“ versucht Gscheidle, diese Frage vor jedem Urlaub zum Wohle aller zu klären. Jeder in der Familie will was anderes. Der Sohnemann will in die Berge und klettern, die Tochter an den Strand, seine Frau will ins Wellness. Es müssen auch noch andere Fragen geklärt werden: „Wer guggt nach dr Oma? Wer nimmt dr Hund? Muss d‘ Nochbere wieder nach de Blumen gugga? Und was bringt mr der dann wieder als Dankschee mit?“

Marcus Neuweiler alias Alois Gscheidle ist seit fast 30 Jahren als schwäbischer Kabarettist auf den Bühnen und vor den TV-Kameras unterwegs. Vor und nach der Veranstaltung sowie in der Pause gibt es schwäbische Spezialitäten.