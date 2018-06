Alisa Engelmann vom Skiclub Kressbronn trumpft auf

Alisa Engelmann vom Skiclub Kressbronn ist am vergangenen Wochenende bei optimalen Wetter- und Schneebedingungen im österreichischen Zöblen bei den baden-württembergischen Meisterschaften Ski Alpin an den Start gegangen. In ihrer Altersklasse U21 erfuhr sie sich dabei zwei Podestplätze.

Laut Pressemitteilung war der Riesenslalom am ersten Tag schnell gesteckt und forderte von den Teilnehmern viel Mut. Beim zweiten Durchgang wurde mehr Bewegung durch weniger Tempo und einen drehenderen Lauf gefordert. Durch zwei sehr engagierte Läufe konnte sich Alisa in einem stark besetzten Starterfeld am Ende auf Rang sechs einreihen und sicherte sich dadurch den Meistertitel in der Altersklasse U21.

Am Sonntag folgte ein schwieriger ausfallträchtiger Slalom. Nach dem ersten Durchgang auf Rang vier liegend, kämpfte sich Alisa Engelmann mit vollem Einsatz im zweiten Lauf durch den Stangenwald. Ihr Kampfgeist wurde mit der zweitbesten Laufzeit und dem dritten Gesamtrang auf dem Podest belohnt. Unterm Strich holte sich die Skirennläuferin mit dieser Leistung im Slalom den Baden-Württembergischen Vizemeistertitel in der Altersklasse U21.